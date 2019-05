प्रचंड जीत के बाद भाजपा की कैबिनेट बैठक आज, भंग की जाएगी 16वीं लोकसभा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा ने एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। देशभर में जश्न की लहर के बीच आज यानी 24 मई को भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कुछ औपचारिक कदम उठाने के साथ ही पार्टी के आगामी एजेंडे पर अहम चर्चा हो सकती है। सूत्रों की मानें तो नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 30 मई को आयोजित किया जाएगा। शाम करीब 4 से 5 के बीच पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आईए जानते हैं भाजपा की आज की गतिविधियों पर एक नजर...

आडवाणी और जोशी के घर जाएंगे मोदी-शाह

भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत ेके बाद शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह मार्गदर्शक मंडल के सदस्य और भाजपा के आधारस्तंभ माने जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के घर जाएंगे। यहां मोदी और शाह इन दोनों बुजुर्ग सदस्यों से आशीर्वाद लेंगे। आपको बता दें कि इस बार अमित शाह ने लालकृष्ण आडवाणी की सीट गांधी नगर से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। इस जीत पर आडवाणी ने अमित शाह को बधाई भी दी थी।



कैबिनेट मीटिंग

भाजपा मुख्यालय पर शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में देश की 16वीं लोकसभा को भंग करने का फैसला लिया जाएगा। इस दौरान कैबिनेट के तमाम मंत्री और सदस्य मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी हिस्सा लेंगे।

काउंसिल मिनिस्टर की बैठक

काउंसिल मिनिस्टर की बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह करीब 5.30 बजे बैठक को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके पांच साल के सफल कार्यकाल को लेकर धन्यावाद प्रस्तुत करेंगे।

BJP wins on 288 seats, leading on 15; Congress wins on 50 seats, leading on 2, out of total 542 Parliamentary constituency seats. #Election2019Results pic.twitter.com/SRXs7DYhDO