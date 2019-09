नई दिल्‍ली। मोदी सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो ( Union Minister Babul Supriyo) का जाधवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद टीएमसी-वाम छात्रों ने जमकर विरोध किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कछ घंटों के लिए तो बाबुल सुप्रीयो को बंधक बना लिया। छात्रों ने कैंपस में बाबुल सुप्रीयो को घेर लिया और उनके साथ धक्‍कामुक्‍की की।

केंद्रीय मंत्री को छात्रों ने दिखाए काले झंडे

वामपंथी झुकाव वाले संगठन, आर्ट फैकल्टी स्टूडेंट्स यूनियन (AFSU) और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के छात्रों ने बाबुल सुप्रियो वापस जाओ के नारे लगाते हुए करीब डेढ़ घंटे तक कैंपस में प्रवेश करने से रोके रखा। शाम 5 बजे परिसर से बाहर निकलते समय भी सुप्रियो को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री को प्रदर्शनकारी ने काले झंडे भी दिखाए। छात्रों ने सुप्रियो के खिलाफ वापस जाओ के नारे भी लगाए।

West Bengal: Heavy security deployed outside Jadhavpur University in Kolkata, where Union Minister Babul Supriyo faced protest by Students' Federation of India (SFI) and AISA (All India Students Assn) who were opposing his visit to campus. He was there to attend an event of ABVP. pic.twitter.com/9YttqHexYN