गुजरात राज्यसभा चुनावः कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एक साथ चुनाव की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली। गुजरात कांग्रेस ( Gujrat Congress ) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल राज्यसभा चुनाव ( Gujarat Rajya Sabha Election ) को लेकर गुजरात कांग्रेस की याचिका सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने खारिज कर दी है। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता विवेक तंखा ( गुजरात कांग्रेस के वकील ) से कहा है कि वे निर्वाचन आयोग ( Election Commission of India ) के सामने अपनी याचिका लगाएं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने गुजरात में राज्यसभा चुनाव कराने के लिए 5 जुलाई की तारीख घोषित की है।

कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल हम इस मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे। एक बार चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाए इसके बाद हम चुनाव याचिका के रूप में सुनवाई कर सकते हैं। दरअसल गुजरात कांग्रेस ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि वे प्रदेश में दो सीट पर होने वाले राज्यसभा चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएं।

