नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस.जयशंकर ( External Affairs Minister S Jaishankar ) ने मंगलवार को गुजरात

से राज्य सभा के लिए नामाकंन कर दिया। उनके साथ जुगल जी माथुर जी ठाकोर ( Jugalji Mathurji Thakor ) ने भी नामाकंन किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे।

Gandhinagar: External Affairs Minister Dr S Jaishankar and Jugalji Mathurji Thakor file their nomination for Rajya Sabha, as BJP candidates, at Gujarat legislative assembly. pic.twitter.com/6fzNZC9Pc6