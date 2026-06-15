नई दिल्ली। यदि गांव में शहरों जैसी सुविधाएं हैं, खेती के बजाय दूसरी आ​र्थिक गतिवि​धियां हैं तो आने वाले समय में उस गांव को शहर घो​षित कर दिया जाए तो चौंकिएगा नहीं। देश में 65 साल बाद शहरी व ग्रामीण क्षेत्र घो​​षित करने के नए पैमानों पर विचार शुरू हो गया है। आ​धिकारिक सू्त्रों ने बताया कि 1961 के बाद पहली बार मानक बदलने के बड़े नीतिगत सुधार की यह कवायद शुरू की गई है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 में विकसित भारत बनाने का विजन बताया जाता है। सरकार का मानना है ​कि देश की अर्थव्यवस्था, परिवहन नेटवर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी और आबादी की बसावट का पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है। अब कई जगहों पर गांवों में भी शहरों की सी स्थिति है। लेकिन सिर्फ प्रशासनिक तौर पर शहरी क्षेत्र घोषित कर देने से भी उस क्षेत्र का नियोजित विकास सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। फिलहाल इस कवायद के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।