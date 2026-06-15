स्कूटर जलाने गई थी, पूरी इमारत फूंक दी! तुगलकाबाद अग्निकांड में बड़ा खुलासा, पैसों के विवाद में गई 3 की जान, 4 गिरफ्तार

वहीं, दीपक के भाई का आरोप है कि मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि रंजिश का है। दीपक ने अपने चचेरे भाई को सरिता से दूर रहने की सलाह दी थी, क्योंकि वह शादीशुदा था और उसके तीन बच्चे थे। इसी बात से नाराज होकर सरिता ने दीपक से बदला लेने की साजिश रची। हालांकि पुलिस अभी इस दावे की सत्यता की जांच कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि क्या सरिता ने पहले दीपक को धमकी दी थी।