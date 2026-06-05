दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में टाटा कम्युनिकेशंस के दफ्तर में लगी आग, दो दमकलकर्मी झुलसे; सफदरजंग में होटल में भड़की आग

कुछ ही घंटों में दिल्ली के दो अलग-अलग इलाकों में आग की इन बड़ी घटनाओं ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले दिल्ली के मालवीय नगर स्थित बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल की इमारत में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई। इससे एक महीने पहले विवेक विहार में एक चार मंजिला आवासीय इमारत में इसी तरह की घटना में 9 लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हुए थे।