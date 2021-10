गुलाम नबी आजाद का सरकार पर हमला, कहा- 370 हटने के बाद और बिगड़ गए कश्मीर के हालात

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से विकास के नए युग की शुरूआत हुई है। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने केंद्र पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद हटाने के वक्त हमें बताया गया था कि अब यहां विकास होगा और घाटी को मुख्य धारा से शामिल किया जाएगा, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है।

मुख्यमंत्रियों के हाथों में बेहतर था कश्मीर

गुलाम नबी आजाद का कहना है कि सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, उनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। आज कश्मीर में आतंकी घटनाएं पहले से अधिक बढ़ गई हैं। आतंकी आम नागरिकों और प्रवासी मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि इससे बेहतर तो हम तभी थे जब कश्मीर में मुख्यमंत्रियों का शासन था।

We were told that scenario in J&K will change after abrogation of Art 370. Growth, hospitals, unemployment will be taken care of. But that has not happened at all. As a matter of fact, we were far better when it was being ruled by various CMs: Ghulam Nabi Azad, Congress pic.twitter.com/Kr7Okk369M — ANI (@ANI) October 24, 2021

So, we are a great loser. We are a great loser after the state has been divided into two. We are a great loser ever since the Assembly has been dissolved: Senior Congress leader Ghulam Nabi Azad, in Delhi pic.twitter.com/dKnjRqIz70 — ANI (@ANI) October 24, 2021

पीएम मोदी से किया अनुरोध

इसके साथ ही कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार कश्मीर को संभाल नहीं पा रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि पहले कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाए, उसके बाद कश्मीर में निष्पक्षता से चुनाव कराए जाएं। उन्होंने बताया कि इसके लिए मैंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया है।

When PM invited political leaders leaders from Kashmir at his residence, I had demanded that we'd like to have statehood followed by elections. Other parties also demanded. HM assured us that statehood will be granted & delimitation commission will give report: GN Azad, Congress pic.twitter.com/v0KkmfeH0w — ANI (@ANI) October 24, 2021

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में बीते कुछ दिनों से आतंकी घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। इन दिनों हो रहे हमलों में आतंकी गैर-कश्मीरियों और प्रवासी मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। वहीं भारतीय सेना भी आतंकियों के इन हमलों का जवाब देने के लिए अभियान चला रही है। इनमें अब तक कई आतंकियों को मार गिराया गया है। इस हमलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।