चंद्रयान-2 को लेकर एचडी कुमारस्वामी बोले- इसरो के लिए पीएम मोदी बने अपशगुन

बेंगलूरु। एक तरफ चंद्रयान-2 को लेकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) के वैज्ञानिक परेशान हैं, तो दूसरी तरफ राजनेता इसे सियासी रंग देना जारी रखे हुए हैं। अब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने चंद्रयान-2 को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बेंगलूरु स्थित इसरो मुख्यालय में कदम रखते ही पीएम मोदी वैज्ञानिकों के लिए दुर्भाग्य ले आए थे।

मैसूर में बृहस्पतिवार को कुमारस्वामी ने कहा कि पीएम मोदी बेंगलूरु यह संदेश देने पहुंचे थे कि वह खुद चंद्रयान-2 की लैंडिंग करवा रहे हैं। वह (पीएम मोदी) केवल विज्ञापन (प्रचार) के लिए यहां पर आए थे।

कुमारस्वामी यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, "वैज्ञानिकों ने इसके लिए 10-12 वर्षों तक कठिन मेहनत की। वर्ष 2008 में ही कैबिनेट ने चंद्रयान-2 के लिए स्वीकृति दे दी थी। वह बेंगलूरु इसलिए पहुंचे जैसे लगता है कि वही चंद्रयान-2 उड़ा रहे थे।"

