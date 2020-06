कैबिनेट के फैसलों में दिखी गरीब कल्याण-आत्मनिर्भरता के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धताः अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( home minister amit shah ) ने कैबिनेट ( cabinet meeting ) द्वारा बुधवार को लिए गए फैसलों को ऐतिहासिक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) को शुभकामनाएं देते हुए अपने ट्वीट संदेशों में अमित शाह ने कहा कि- आज के ये निर्णय गरीब कल्याण, आत्मनिर्भरता और इस चुनौतीपूर्ण समय में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रति मोदी सरकार की कटिबद्धता को पुनः प्रमाणित करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में सोनिया-राहुल गांधी के खिलाफ याचिका, कांग्रेस पर चीन की सरकार से समझौतेे का आरोप

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी मंजूरी है, यह ऐतिहासिक सुधार भारत की वास्तविक अंतरिक्ष क्षमता के मार्ग को प्रशस्त करेगा। IN-SPACe (इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एण्ड औथोराइजेशन सेंटर) अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योगों का प्रोत्साहन देगा और उनका मार्गदर्शन कर अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास की गति को बढ़ावा देगा।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के मोदी सरकार के प्रयासों को और मजबूती देते हुए कैबिनेट ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए 15,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। डेयरी क्षेत्र के लिए यह विशाल प्रोत्साहन निश्चित रूप से रोजगार में वृद्धि करेगा और दूध उत्पादकता तथा निर्यात बढ़ाएगा।

I thank and congratulate PM Shri @narendramodi ji, as cabinet today approved several landmark decisions. These decisions are yet another manifestation of Modi government's commitment towards self-reliance, welfare of poor and strengthening the economy in these challenging times.

शाह ने यह भी कहा कि मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण लेने वाले लोगों के वित्तीय दबाव को कम करने के लिए मोदी कैबिनेट ने पात्र कर्जदारों को 12 महीने के लिए ब्याज में 2 प्रतिशत सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे कोविड की वजह से प्रतिकूल प्रभाव झेल रहे छोटे व्यवसायों को भारी राहत मिलेगी।

शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने के अध्यादेश को भी मंजूरी दी है। इससे बैंक जमाकर्ताओं को भरोसा मिलेगा और उनकी गाढ़ी कमाई की रक्षा करके औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में उनका विश्वास भी बढ़ेगा।

PM Modi का आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम, Space Sector पर ऐतिहासिक फैसला

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ( cabinet meeting ) का आयोजन किया गया। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ( Prakash Javadekar ) ने बताया कि बुधवार को अंतरिक्ष विज्ञान ( space science ) से लेकर बैकों को में व्यापक सुधार के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि अब अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ( co-operative banks ) या मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक समेत सरकारी बैंक, रिजर्व बैंक ( reserve bank of india ) की निगरानी में आ जाएंगे।

Modi cabinet has also approved an Ordinance to bring 1482 urban cooperative & 58 multi-state cooperative banks under the supervision of RBI. This will give an assurance to the bank depositors & boost their trust in the formal banking system by protecting their hard-earned money.