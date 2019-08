LIVE BLOG: 30 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद हिरासत में चिदंबरम, CBI मुख्यालय पहुंचे

नई दिल्ली। 27 घंटे से गायब INX मीडिया केस में फंसे कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पी चिदंबरम ने कहा कि INX केस में मुझे और मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि INX मीडिया केस में मैं आरोपी नहीं हूं और मुझे लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है।

Delhi: ED team enters the residence of P Chidambaram. pic.twitter.com/P1ZXC5MpIY — ANI (@ANI) August 21, 2019

LIVE UPDATE

- गुरुवार को सीबीआई अदालत में हो सकती है पेशी

- रातभर सीबीआई मुख्यालय में रहेंगे चिदंबरम

- सीबीआई मुख्यालय पी चिदंबरम पहुंच चुके हैं

- सीबीआई मुख्यालय में चिदंबरम से होगी पूछताछ

- चिदंबरम को सीबीआई ने हिरासत में लिया।

- कार्ति चिदंबरम ने कहा- इस मामले को सनसनीखेज बनाया जा रहा है।

- धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया

- सीबीआई मुख्यालय पहुंचे सीबीआई के संयुक्त निदेशक

- CBI मुख्यालय में चिदंबरम से पूछताछ होगी

- चिदंबरम के घर सीबीआई की तीन टीम मौजूद

- बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत

- दिल्ली पुलिस पहुंची चिदंबरम के घर

- CBI की टीम ने दिल्ली पुलिस से मदद मांगी

- किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं पूर्व वित्त मंत्री

- ED की टीम भी पहुंची चिदंबरम के घर

- दीवार फांदकर घर के अंदर घुसी सीबीआई की टीम

- चिदंबरम को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई की दो टीम उनके घर पहुंच चुकी है

- प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद चिदंबरम दिल्ली के जोहरबाग स्थित अपने घर पहुंच चुके हैं। वहीं, उनके पीछे-पीछे सीबीआई की टीम भी उनके घर पहुंच रही है।

#WATCH Delhi: A Central Bureau of Investigation (CBI) official jumps the gate of P Chidambaram's residence to get inside. CBI has issued a Look-Out Notice against him. pic.twitter.com/WonEnoAgR4 — ANI (@ANI) August 21, 2019

Delhi: A Central Bureau of Investigation (CBI) team arrives at #PChidamabaram's residence. Central Bureau of Investigation (CBI) and Enforcement Directorate (ED) have issued a Look-Out Notice against him. pic.twitter.com/KJawr2ub4j — ANI (@ANI) August 21, 2019

#WATCH Congress leader P Chidambaram at AICC HQ says, "In INX Media case, I've not been accused of any offence nor any one else incl any member of my family. There is no charge sheet filed by either ED or CBI before a competent court." pic.twitter.com/sIVltpVDIT — ANI (@ANI) August 21, 2019

इससे पहले कांग्रेस दफ्तर में पी चिदंबरम ने कहा कि आईएनएक्स मीडिया केस में उनके ऊपर कोई आरोप नही है। उन्होंन कहा कि पिछले 24 घंटे में उनके बारे में बहुत तरह के भ्रम फैलाए गए हैं। इस मामले में उनके और परिवार के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है।

#PChidambaram at AICC headquarters: I believe that the foundation of a democracy is liberty, most precious article of the constitution is Article 21 that guarantees life and liberty. If I'm asked to choose between life and liberty, I will choose liberty. pic.twitter.com/ibGWzatADH — ANI (@ANI) August 21, 2019

पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद आजादी है। अगर उन्हें जिंदगी और आजादी के बीच में चुनने कहा जाए तो वे आजादी चुनेंगे। वहीं, लापात वाले मामले परपी चिदंबरम ने कहा कि रात से वकीलों के साथ दस्तावेज तैयार कर रहा था। इससे पहले चिदंबरम के साथ कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इनमें कपिल सिब्बल, अभिषे मनु सिंघ्वी, गुलाम नबीन आजादा, शकील अहमद जैसे नेता भी मौजूद थे।

P Chidambaram: I was aghast that I was accused of hiding from the law, on the contrary, I was seeking protection of law. My lawyers tell that cases will be listed on Friday. I bow down to orders of SC. I respect law even if it is applied with an unequal hand by probe agencies. pic.twitter.com/4ErWZXuI0l — ANI (@ANI) August 21, 2019

वहीं, खबर यह भी आ रही है कि चिदंबर को गिरफ्तार करन के लिए सीबीआई की टीम कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुकी है।