जम्मू-कश्मीर: राज्यपाल से मिले उमर अब्दुल्ला, बोले- नहीं मिल रहा सही जवाब

नई दिल्ली। आतंकी खतरे के मद्देनजर जम्‍मू-कश्‍मीर ( jammu kashmir ) प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा ( Amarnath yatra terror threat ) को समय से पहले खत्‍म करने की बात कही है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर की सियासत भी गर्मा गई है। एक दिन पहले जहां पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की। वहीं शनिवार को पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ( former cm Omar Abdullah ) भी राज्यपाल सत्यपाल मलिक ( Governer Satyapal Malik ) से मिलने पहुंचे।

उमर अब्दुल्ला घाटी के हालातों पर जानकारी लेने और आतंकी हमले के मद्देनजर उठाए जा रहे कदमों को जानने के लिए राज्यपाल सत्यपाल मलिक के पास पहुंचे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले 24 घंटे में घाटी में जबरदस्त तनाव पैदा हो गया है।

ऐसे में राज्यपाल से मुलाकात की गई, लेकिन वहां से भी सही जवाब नहीं मिला। अफसरों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कुछ तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ये किसी ने नहीं बताया।

Omar Abdullah, National Conference: On Monday, when Parliament starts functioning, Centre should give a statement on what was the need for the order to end yatra & evacuate tourists. We want to hear it from the Parliament that there is no need for people to be afraid. https://t.co/nTr9pjmXY1