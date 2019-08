जम्मू-कश्मीर को लेकर ममता बनर्जी का केन्द्र पर हमला, बोलीं- क्रूर ताकत का इस्तेमाल कर रही सरकार

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से देश में सियासत गर्म है। कुछ पार्टियां और नेता सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रही हैं, जबकि कुछ अब भी विरोध जता रहे हैं। इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अब केन्द्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता ने कहा कि घाटी में सरकार क्रूर ताकत का इस्तेमाल कर रही है।

ममता बनर्जी ने एक रैली के दौरान कहा कि केंद्र सरकार कश्मीर घाटी में असहमति के स्वर को दबाने के लिए बल का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी संस्थानों की कमान सेवानिवृत नौकरशाहों के हाथों में है जिनकी कोई जवाबदेही नहीं है। वे बस सरकार की ‘हां में हां’ मिला रहे हैं। ममता ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि सरकार चाहे तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लें, लेकिन वो भाजपा के सामने नहीं झुकेंगी।

West Bengal CM Mamata Banerjee in Kolkata on #Article370: If there was any all-party meeting, we would have kept our views. It was nothing like that which could not be sorted out. Today starting from Farooq Abdullah, Mehbooba Mufti & Omar Abdullah, we don't know where they are. pic.twitter.com/2Ku6d4oIos