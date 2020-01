जम्मू-कश्मीर के दौरे पर रविशंकर प्रसाद, बारामूला में की स्थानीय लोगों से बातचीत

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ( Union Minister Ravi Shankar Prasad ) गुरुवार को जम्मू-कश्मीर दौरे पर हैं। रवि शंकर ( Ravi Shankar Prasad ) ने इस दौरान बारामूला ( Baramulla ) जिले का दौरा किया। उन्होंने यहां पर स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की।

उन्होंने यहां कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) जम्मू-कश्मीर के लिए जबरदस्त विकास चाहते हैं। स्वतंत्र भारत ( Independent india ) में शायद ऐसा पहली बार है जब केंद्र के सभी मंत्री, जिनमें वरिष्ठ भी शामिल हैं, यहां पर हैं।

मंत्रिगण हर चीज की निगरानी करने से लेकर लोगों को प्रोत्साहित करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि यहां के बच्चे विकास, डिजिटल युग, खेल के लिए प्यासे हैं।

इससे पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को जम्मू का दौरा किया था।

उन्होंने कहा था कि कश्मीर को किसी की नजर लग गई थी, और भष्ट्राचार व कुव्यवस्था की वजह से केंद्र की योजना कश्मीर तक नही पहुंच रही थी, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है, केंद्र का पैसा पहुंच रहा है और विकास हो रहा है।

