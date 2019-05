दिल्ली की सत्ता से दूर रहेगी JDU, 1 मंत्री बनाए जाने से हूं नाराज- नीतीश

नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी आज देश के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। मोदी के साथ-साथ नए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेता भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन, उससे पहले जनता दल यूनाइटेड ने बड़ा ऐलान किया है। JDU ने कहा कि है कि वह केन्द्र में मोदी सरकार में नहीं रहेगी। हालांकि, NDA के साथ अभी उनका गठबंधन रहेगा।

पढ़ें- जब BJP ने अपने सहयोगी दल को एक साथ दे दिया था रक्षा और रेल मंत्रालय

एक मंत्री बनाए जाने से JDU नाराज

बिहार जेडीयू के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण ने कहा कि एक मंत्री पद मिलने से हम नाखुश हैं। इसलिए, हम सरकार से बाहर रहेंगे। हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि जेडीयू अभी एनडीए का हिस्सा रहेगी। वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि जो हमें चाहिए थी, वो बीजेपी ने नहीं दिया। इसलिए, जेडीयू सरकार का हिस्सा नहीं रहेगी। दरअसल, नीतीश कुमार चाहते थे कि आरसीपी सिंह और लल्लन सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया जाए और संतोष कुशवाहा को राज्यमंत्री का दर्जा मिले। वहीं, पत्रिका डॉट काम ने जब जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम। न तो मैं दिल्ली में हूं और न ही पटना में। लेकिन, फिलहाल यह साफ हो गया है कि मोदी सरकार में अब जेडीयू की कोई भागीदारी नहीं होगी।

Bihar CM Nitish Kumar: They wanted only 1 person from JDU in the cabinet, so it would have been just a symbolic participation.We informed them that it is ok we don't need it. It is not a big issue, we are fully in NDA and not upset at all.We are working together,no confusion. pic.twitter.com/AsDa8EUnUN