झारखंड चुनाव परिणाम: जीत के बाद JMM नेता हेमंत सोरेन बोले- 'ये महागठबंधन की जीत'

नई दिल्ली। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों (jharkhand assembly election result ) में झारखंड मुक्ति मोर्चा ( झामुमो) और कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। दोनों दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पछाड़कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को बधाई दी। साथ ही बताया कि ये 'ये महागठबंधन की जीत है।

हेमेंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन उत्साह का और संकल्प लेने का है। सोरेन ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी और लालू यादव को सहयोग के लिए बधाई दी।

