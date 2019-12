हरियाणा: JJP को बड़ा झटका, विधायक राम कुमार का उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा

नई दिल्ली। हरियाणा ( Haryana ) में बीजेपी ( BJP ) और जननायक जनता पार्टी ( JJP ) की सरकार बन चुकी है। जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ( Dushyant Chautala ) डिप्टी सीएम बन चुके हैं। लेकिन, अचानक जेजेपी के अंदर बवाल शुरू हो गया है। विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता राम कुमार गौतम ने दुष्यंत चौटाला पर गंभीर आरोप लगाते हुए उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।

विधायक राम कुमार गौतम ने इस्तीफा देते हुए कहा कि पार्टी जिस तरह से चल रही है, वह उससे निराश हैं। गौतम ने कहा कि जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह अपनी पार्टी के विधायकों के समर्थन से उप मुख्यमंत्री बने हैं। गौतम ने साफ कहा कि पार्टी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी जिस तरह से चल रही है, उससे मैं निराश हूं और मैंने पार्टी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। राम कुमार ने कहा कि मुझे पार्टी का अखिल भारतीय उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि पार्टी का हरियाणा में एक सीमित क्षेत्र में प्रभाव है।

Ram Kumar Gautam,Jannayak Janata Party MLA: I have resigned from post of party vice president,not left party. I am not hurt that I was not made minister,but hurt that I got to know later that the alliance(JJP-BJP) has been sealed in a meeting at a Gurugram Mall. #Haryana pic.twitter.com/pNKlSZHycA