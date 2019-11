एचआरडी सचिव से मुलाकात के बाद जेएनयू छात्र बोले- जारी रहेगी हमारी हड़ताल

नई दिल्ली। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय के सचिव से मिलकर उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा। हालांकि सचिव से मुलाकात के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) ने घोषणा की कि वो मांगें ना पूरी होने तक वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे।

वहीं, छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए मंत्रालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंत्रालय के बाहर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। जेएनयू के छात्र प्रस्तावित हॉस्टल शुल्क वृद्धि को पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने हॉस्टल शुल्क वृद्धि को वापस लिए जाने की मांग को लेकर एचआरडी मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन की घोषणा की है।

jawaharlal nehru university Students' Union President Aishe Ghosh:We met secretary of Ministry of Human Resource Development&submitted a memorandum. We were informed that MHRD high power committee has submitted its report to ministry which will be disclosed after formal procedure https://t.co/DFNbPcIahi pic.twitter.com/wzoLDQdnp1

शुक्रवार को जेएनयूएसयू अध्यक्ष ऐशे घोष समेत चार सदस्यीय दल ने शास्त्री भवन में एमएचआरडी सचिव से मुलाकात के बाद कहा, "हमनें मानव संसाधन विकास मंत्रालय सचिव से मुलाकात की और उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा। हमें बताया गया कि एमएचआरडी की उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी है जिसका खुलासा औपचारिक प्रक्रिया के बाद किया जाएगा।"

घोष ने आगे कहा, "हमें बताया गया था कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय हमसे मुलाकात करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें वक्त दिया गया। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हम अपनी हड़ताल जारी रखेंगे।"

वहीं, छात्रों के प्रदर्शन के चलते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर स्थित मंत्रालय के प्रवेश द्वार और बाहर जाने के रास्ते पर सैकड़ों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षाबलों की तैनाती के अलावा दिल्ली पुलिस ने त्रिस्तरीय बैरिकेडिंग कर मार्ग को अवरुद्ध कर रखा है। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए वाटर कैनन की भी तैनाती की गई है।

