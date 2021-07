Karnataka CM BS Yediyurappa Resigns: येदियुरप्पा ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, भावुक होकर कही ये बात

नई दिल्ली। कर्नाटक ( Karnataka ) में लंबे समय से चल रहे नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ( BS Yediyurappa ) ने सीएम पद से इस्तीफे ( Resign ) का ऐलान कर दिया। इसके बाद दोपहर में येदियुरप्पा ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया जिसे राज्यपाल ने मंजूर कर लिया।

इस्तीफे के ऐलान के बाद बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि पिछले दो सालों से राज्य की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। इस्तीफे के लिए मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला, ये मेरा निजी फैसला है। ' मैं चाहता हूं कि दो वर्ष पूरे होने के बाद कोई और कर्नाटक की कमान संभाले।' येदियुरप्पा ने कर्नाटक की जनता की सेवा करने का मौका देने के लिए पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का आभार जताया। बता दें कि 27 जुलाई को भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में कर्नाटक के नए सीएम के नाम पर मुहर लगेगी।

कर्नाटक में अपनी सरकार को दो वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम के बाद येदियुरप्पा ने इस्तीफे का ऐलान किया। इस्तीफे की घोषणा करते हुए येदियुरप्पा काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि, मैं हमेशा अग्निपरीक्षा से गुजरा हूं।'

मुझ पर आलाकमान का कोई दबाव नहीं था। 'मैं स्वेच्छा से पद छोड़ रहा हूं और अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा- हमम बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे। मैं सक्रिय राजनीति में रहूंगा।'

हम (भाजपा) आलाकमान द्वारा नए सीएम के रूप में चुने गए किसी भी व्यक्ति के अधीन काम करेंगे। मैं अपना 100 फीसदी दूंगा और मेरे समर्थक भी अपना 100 फीसदी देंगे। असंतोष का कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं।

भाजपा संसदीय बोर्ड की मंगलवार को बैठक बुलाई गई है। कल यानी 27 जुलाई को कर्नाटक के नए सीएम का नाम इसी बैठक में तय किया जाएगा। बता दें कि रविवार को अचानक प्रदेश के खनन मंत्री मुरुगेश निरानी भी दिल्ली पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि निरानी के सीएम के तौर पर ताजपोशी हो सकती है।

Deeply influenced by Jagajyoti Basavanna's philosophy of Kayaka, Dasoha Tattva & the life of Lingaikya Shri Shivakumara Swamiji of Siddaganga Mutt, I have dedicated my entire 50 years of public life towards nation building and fulfilling the aspirations of the people of Karnataka — B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) July 26, 2021

बीएस येदियुरप्पा ने सिलसिलेवार ट्वीट कर अपने इस्तीफे की बात कही। येदियुरप्पा ने अपने पहले ट्वीट में कहा- जगज्योति बसवन्ना , दसोहा तत्व और सिद्धगंगा मठ के लिंगैक्य श्री शिवकुमार स्वामीजी के जीवन से गहराई से प्रभावित होकर, मैंने अपने पूरे 50 साल के सार्वजनिक जीवन को राष्ट्र निर्माण और कर्नाटक के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पित किया है।

Our tallest leaders, starting from Pt Deen Dayal Upadhyayaji, Syama Prasad Mookerjee, Atalji, Advaniji, Murali Manohar Joshiji have inspired me to dedicate myself to serve the nation. I have also received immense love and support of Modiji, Amit Shahji and Naddaji. — B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) July 26, 2021

बीजेपी के तमाम नेताओं का आभार जताया

अपने अगले ट्वीट में येदियुरप्पा ने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा- पंडित दीन दयाल उपाध्यायजी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटलजी, आडवाणीजी, मुरली मनोहर जोशीजी से लेकर हमारे सबसे बड़े नेताओं ने मुझे राष्ट्र की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया है। मुझे मोदीजी, अमित शाहजी और नड्डाजी का भी अपार प्यार और समर्थन मिला है।

Sarvodaya through Antyodaya has been the guiding philosophy of our party. In the last 50 years, upliftment of poor, oppressed, backward communities, senior citizens, women and children has been my priority and I dedicated myself to bring positive changes in the lives of people. — B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) July 26, 2021

It has been an honour to have served the state for the past two years. I have decided to resign as the Chief Minister of Karnataka. I am humbled and sincerely thank the people of the state for giving me the opportunity to serve them. (1/2) — B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) July 26, 2021

लोगों के जीवन में बदलाव के लिए खुद को समर्पित किया

येदियुरप्पा ने कहा- अंत्योदय से लेकर सर्वोदय तक हमारी पार्टी के मार्गदर्शक अभियान रहे। पिछले 50 वर्षों में गरीब, उत्पीड़ित, पिछड़े समुदायों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों का उत्थान मेरी प्राथमिकता रही है और मैंने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया।

पिछले दो वर्षों से राज्य की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देने का फैसला किया है। मुझे उनकी सेवा का अवसर देने के लिए मैं राज्य के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।

मैं पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभारी हूं।