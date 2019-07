कर्नाटकः शिवकुमार ने नहीं छोड़ी मिलने की आस, बागी विधायकों के इंतजार में मोमोज और कॉफी से भरा पेट

नई दिल्ली। कर्नाटक में चल रहे सियासी संकट ( Karnatak Political crisis ) के बीच कांग्रेस के संकटमोचक बने डीके शिवकुमार ( dk shivkumar ) ने मुंबई में डेरा जमा लिया है। शिवकुमार मुंबई में उसी होटल के बाहर अपना डेरा डाले हुए हैं जहां 10 बागी विधायक ( Rebel MLA ) फिलहाल रह रहे हैं। बुधवार सुबह से ही डीके शिवकुमार होटल के बाहर इस आस में खड़े हैं कि उनकी मुलाकत बागी विधायकों से हो जाएगी। हालांकि होटल प्रबंधन सुरक्षा और इमरजेंसी का हवाला देकर उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा है।



बुधवार सुबह से होटल के बाहर इंतजार कर रहे कांग्रेस के संकटमोचक शिवकुमार ने होटल से ही अपने खाने-पीने की व्यवस्था भी की है। दरअसल इस होटल में ही शिवकुमार ने अपना कमरा भी बुक कराया था, जिसे होटल प्रबंधन ने कैंसल कर दिया है। हालांकि शिवकुमार की माने तो एक अन्य होटल में भी उनका कमरा बुक है औऱ उन्हें रहने की कोई चिंता नहीं है।

Karnataka Minister DK Shivakumar outside Renaissance Mumbai Convention Centre Hotel: Nothing is permanent in politics. There're no friends&no enemies.Anyone can turn at any moment.I'm trying to contact them(rebel MLAs).I'll get a call.Their heart is beating to meet their friend. pic.twitter.com/2cdXiSn4dk