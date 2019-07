मुंबई पहुंचे कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार, रेनिसन्स होटल के बाहर पुलिस ने रोका

नई दिल्ली। कर्नाटक में 17 विधायकों के इस्तीफे के बाद एचडी कुमारस्वामी ( HD kumarswamy ) सरकार पर छाया संकट ( karnataka crisis ) कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को राज्य में पूरे दिन चली उठा-पटक के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया। वहीं, कर्नाटक सरकार में मंत्री डीके शिवकुमार बागी विधायकों से बात करने मुंबई के रेनिसन्स होटल पहुंचे हैं। लेकिन मुंबई पुलिस ने उनको होटल के बाहर ही रोक लिया है। मुंबई पुलिस ने उनको होटल के अंदर प्रवेश नहीं करने दे रही है।

डीके शिवकुमार ने पुलिस से उन्हें होटल के भीतर जाने का अनुरोध किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने यहां एक कमरा बुक किया है। मेरे दोस्त यहां रह रहे हैं। यह एक छोटी सी समस्या रही है, हमें बातचीत करनी है। धमकी देने का कोई सवाल नहीं है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और सम्मान करते हैंं।

कर्नाटक की 13 माह पुरानी गठबंधन सरकार को 17 विधायकों के इस्तीफे से पैदा हुए संकट से उबारने के लिए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ( Ghulam Nabi Azad) और बीके हरिप्रसाद ( BK Hariprasad ) मंगलवार को बेंगलुरू रवाना हो गए।

पार्टी नेताओं के मुताबिक, कांग्रेस ने हालात से निपटने के लिए आजाद और हरिप्रसाद को भेजा है। उन्होंने बताया कि आजाद दोपहर बाद ही बेंगलुरू रवाना हो गए, जबकि हरिप्रसाद रात में कर्नाटक ( Karnataka crisis ) की राजधानी पहुंचे।

मुंबई के रेनिसंस होटल में ठहरे कर्नाटक कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) ( Congress-JDS ) के 10 बागी विधायकों ने मुंबई पुलिस ( Mumbai Police ) को अपनी जान का खतरा बताते हुए चिट्ठी लिखी है। मंगलवार देर रात मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी में इन बागी विधायकों ने बताया कि उनकी जान को खतरा है और वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ( DK Shiv KUmar ) नहीं मिलना चाहते हैं।

पार्टी ने इससे पहले, शनिवार को महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल को 17 सत्ताधारी विधायकों के इस्तीफे से उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने लिए भेजा था। कई वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार को भी राष्ट्रीय राजधानी में बैठक बुलाकर कर्नाटक संकट पर चर्चा की थी।

बैठक में आजाद, अहमद पटेल, पी. चिदंबरम, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दीपेंद्र हुड्डा और मुकुल वासनिक शामिल हुए। पार्टी ने ऐसी ही एक बैठक शनिवार को भी की थी।

कांग्रेस, वरिष्ठ पार्टी नेता सिद्धारमैया और जद-एस के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के बीच मतभेद गहराने से उत्पन्न संकट से सरकार को बचाने के प्रयास में लगातार लगी हुई है। कांग्रेस मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया से अलग किसी ऐसे नेता के नाम पर विचार रही है, जो जद-एस को स्वीकार्य हो।

बागी विधायकों की बढ़ाई गई सुरक्षा

इस बीच कर्नाटक के बागी विधायकों के पत्र से एक्शन में आई मुंबई पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। होटल रेनिसंस के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस के ये जवान होटल के प्रवेश द्वार पर आने जाने वालों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।

मुंबई पुलिस के एसीपी (नॉर्थ रीजन) दिलीप सांवत ने खुद देर रात होटल रेनिसंस में कांग्रेस-जेडीएस के बागी विधायकों की सुरक्षा का जायजा लिया। गौरतलब है कि इन कर्नाटक के इन 10 विधायकों ने मुंबई पुलिस कमिश्न को पत्र लिख कर सुरक्षा की मांग की थी।

कर्नाटक के बागी विधायक महाराष्ट्र में ठहरे हैं अलग-अलग

आपको बता दें कि पाला बदलकर अपनी-अपनी पार्टी को धोखा देने पर आमादा कर्नाटक के कांग्रेस और जनता दल (सेकुलर) के बागी विधायक सोमवार से महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में डेरा डाले हुए हैं। पार्टी सूत्रों ने यहां मंगलवार को यह खुलासा किया।

12 विधायकों का एक गुट यहां शनिवार को बेंगलुरू से चार्टर्ड विमान से पहुंचा। इसके बाद एक निर्दलीय सहित दोनों पार्टियों के एक-एक विधायक रविवार और सोमवार को आए। वे यहां के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित सोफीटेल होटल में ठहरे हुए हैं।

बताया जा रहा है कि सोमवार शाम सभी 14 विधायक चुपचाप सड़क मार्ग से गोवा के लिए रवाना हो गए। सतारा में कुछ और बागी विधायक उनके साथ शामिल हो गए।

बाद में उस गुट के लगभग एक दर्जन विधायक मुंबई लौट गए और अब वे पवई इलाके में स्थित रिनेसां होटल में ठहरे हुए हैं, जबकि इनमें से कुछ अभी भी सतारा में हैं और वे किसी समय गोवा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं।

एक अन्य घटनाक्रम में, वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी.के. शिवकुमार मुंबई आने वाले हैं। वह रिनेसां होटल में ठहरे विधायकों से मिलेंगे। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि कर्नाटक में चल रहे राजनीतिक नाटक में अपनी कोई भूमिका होने से इनकार किया है।

मगर उसके कम से कम दो स्थानीय नेताओं को मुंबई के दोनों होटलों में जाते-आते देखा गया है, जो रहस्य बना हुआ है। संभावना है कि इस समय इधर-उधर घूम रहे ये सभी विधायक शुक्रवार तक बेंगलुरू पहुंच जाएंगे।