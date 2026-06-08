Rajasthan Politics : सांसद भजनलाल के बयान पर अरुण चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया, समाज को बांटना कांग्रेस की पुरानी सोच

Rajasthan Politics : धौलपुर करौली सांसद भजनलाल जाटव के हालिया बयान पर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भरतपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे अरुण चतुर्वेदी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सांसद भजनलाल जाटव ने जो टिप्पणी की है, वह केवल उनका व्यक्तिगत विचार नहीं, बल्कि कांग्रेस की मूल सोच को दर्शाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी के बाद से कांग्रेस ने समाज को विभिन्न आधारों पर बांटने का काम किया है। कभी जातियों के नाम पर तो कभी भाषा के नाम पर समाज में विभाजन पैदा किया गया।