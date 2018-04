नई दिल्ली: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 82 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इसमें जनार्दन रेड्डी के भाई सोमशेखर रेड्डी को भी टिकट मिला है। गौरतलब है कि 9 अप्रैल को बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की थी। पहली लिस्ट में ही सीएम कैंडिडेंट बीएस येदियुरप्पा को भी जगह दी गई थी। वो शिकारीपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे।

