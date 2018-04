बेंगलूरुः कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का नाम भी शामिल है। वह बदामी से भी चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सीएम चामुंडेश्वरी विधानसभा क्षेत्र से भी चुनावी मैदान में हैं। पहली सूची में कांग्रेस ने बदामी से डॉ. देवराज पाटिल को उम्मीदवार बनाया था। लेकिन अब सिद्धारमैया को टिकट मिला है। इस लिस्ट के साथ ही कांग्रेस ने अब सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है।

मेहुल चोकसी के वकील का कटा टिकट

कांग्रेस ने मडिकेरी सीट चुनाव लड़ रहे मेहुल चौकसी के वकील एचएस चंद्रमौली का टिकट काट दिया है। बीजेपी समेत विपक्ष दलों ने चंद्रमौली को टिकट देने की कड़ी आलोचना की थी। बताया जाता है कि कांग्रेस के अंदर भी मेहुल चौकसी के वकील को टिकट मिलने पर विरोध हो रहा था। अब कांग्रेस ने चंद्रमौलि की जगह केपी चंद्रकला को मडिकेरी से टिकट दिया है। कांग्रेस की पहली सूची में चंद्रमौली को टिकट मिला था जिसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही थी।

Congress releases next list of 11 candidates for #KarnatakaElections2018; CM Siddaramaiah to contest from Badami (in place of Dr Devraj Patil) & KP Chandrakala (in place of HS Chandra Mouli,reportedly lawyer of Mehul Choksi). CM Siddaramaiah is also contesting from Chamundeshwari pic.twitter.com/43653PqO7w