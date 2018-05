नई दिल्ली। कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच कांग्रेस ने अब एक नया पत्ता फेंका है। गोवा में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस अब वहां सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली है। गोवा कांग्रेस प्रभारी चेल्ला कुमार शुक्रवार को राज्यपाल के सामने राज्य में सरकार बनाने की दावा करेंगे। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मिलने का वक्त मांगा है।

In 2017, we won 17 seats & were single largest party & continue to be but Governor chose to invite the BJP which had 13 seats. In Karnataka, Governor invited BJP as they are the single largest party. So, we appeal to Governor to invite us to form govt: Yatish Naik, Congress #Goa pic.twitter.com/EqCl4bxi1j