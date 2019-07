कर्नाटक संकट: विधानसभा में आज ही होगा फ्लोर टेस्ट, कुमारस्वामी दे सकते हैं इस्तीफा

नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा के बागी विधायकों के इस्तीफे से उपजे संकट का अंत आज हो सकता है। कर्नाटक की congress-jds government के लिए आज का दिन परीक्षा की घड़ी है। वहीं बीजेपी ने दिन कार्यवाही शुरु होने से पहले ही कह दिया कि आज एचडी कुमारस्वामी सरकार का आखिरी दिन होगा। कई दिनों से चली आ रही चर्चा के बाद विधानसभा फ्लोर टेस्ट ( Karnataka Floor Test ) की ओर बढ़ रही है।

Floor Test Live Updates

- स्पीकर केआर रमेश कुमार ने अपने चेंबर में बीजेपी और जेडीएस के नेताओं से मुलाकात की है।

#Karnataka Speaker KR Ramesh Kumar holds a meeting with BJP leaders-Sunil Kumar, Basavaraj Bommai, CT Ravi & JDS leaders-Sa Ra Mahesh, HD Revanna, Bandeppa Kashempur, in his chamber at Vidhana Soudha, Bengaluru. pic.twitter.com/OrfZYSUWU6 — ANI (@ANI) July 22, 2019

- विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी दोनों दलों के विधायक सदन में रुके हुए हैं।

Karnataka: MLAs continue to stay inside the Vidhana Soudha in Bengaluru even as the session has been adjourned for 10 minutes. pic.twitter.com/gC2vlniEyT — ANI (@ANI) July 22, 2019

- विधानसभा में कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों ने हंगामा किया। सत्ता पक्ष के विधायक वेल में उतर आए। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

Bengaluru: Karnataka assembly has been adjourned for 10 minutes following an uproar by the MLAs of JD(S)-Congress at the well of the House. pic.twitter.com/RNucdcbDoG — ANI (@ANI) July 22, 2019

जेडीएस विधायक एटी रामास्वामी ने एमबी पाटिल के बयान के बाद सदन से वाकआउट किया। उन्होंने कहा कि अगर सदन में गृहमंत्री ही इस तरह का झूठ बोल रहे हैं तो मैं कैसे रुक सकता हूं?

JD(S) MLA, AT Ramaswamy walked out of the Vidhana Soudha following state home minister MB Patil's statement on zero traffic reportedly given to rebel MLAs. Ramaswamy had said, "If Home Minister is lying blatantly in front of the House, how can I stay here? pic.twitter.com/xWv6BCmAcx — ANI (@ANI) July 22, 2019

गृहमंत्री एमबी पाटिल के जवाब पर कांग्रेस विधायक एस के पाटिल ने पलटवार किया। पाटिल ने कहा कि मुझे लगता है कि गृहमंत्री को फिर से जांच करनी चाहिए। आखिर बागियों विधायकों को जीरो ट्रैफिक कैसे मिल गई। उन्हें जानकारी जुटानी चाहिए कि ये परमिशन किसने दी।

Congress MLA HK Patil at Vidhana Soudha: Let the Home Minister investigate about this again as everyone has seen how they were given zero traffic. MB Patil will have to gather more information and he has to find out who gave the permission. https://t.co/LGGJvb5FK4 — ANI (@ANI) July 22, 2019

- कर्नाटक के गृहमंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि राज्यपाल ने हमसे बागी विधायकों को सुरक्षा देने को कहा था, इसलिए हमने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई। उन्हें जीरो ट्रैफिक की सुविधा नहीं दी गई है।

#Karnataka Home Minister MB Patil at Vidhana Soudha: Only because Governor had asked us to provide them (rebel MLAs) security, we did that. Zero traffic was not provided to them. (file pic) pic.twitter.com/3sHLhfFpvL — ANI (@ANI) July 22, 2019

- बीजेपी नेता पी मुरलीधर राव ने कहा कि कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं। कोर्ट ने 15 विधायकों को सदन में उपस्थित होने या ना होने की छूट दी है, फिर भी सरकार दबाव बना रही है। गठबंधन सरकार अल्पमत में है।

P Muralidhar Rao, BJP National General Secretary: Until MLAs return, they (K'taka govt) get the majority the assembly will go on...this being done by Speaker is unacceptable. Today a full stop should be put to all this, Governor should take a decision & save democracy. #Karnataka https://t.co/XpB8iV5T61 — ANI (@ANI) July 22, 2019

- बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने कहा कि आज कुमारस्वामी सरकार का आखिरी दिन होगा। आज शाम को वोटिंग होगी।

Siddaramaiah, Congress: Speaker will take a call on confidence motion. We have already told that we will prove the confidence in Vidhana Soudha. Case is pending in Supreme Court. We have also filed the petition, most probably tomorrow Supreme Court will hear our plea. #Karnataka pic.twitter.com/Qb5iiWAatW — ANI (@ANI) July 22, 2019

- स्पीकर ने कहा कि अगर विधायक कहते हैं कि उनपर कोई दबाव बनाया जा रहा है तो वह किसी तरह की सुरक्षा देने को तैयार हैं।

- स्पीकर ने कहा कि जैसा कि शुक्रवार को निर्णय हुआ था मैं आज (सोमवार) विश्वास मत को मतदान के लिए रखूंगा।

- विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर केआर रमेश कुमार ने मुख्यमंत्री एचडी कुमारसमी से विश्वास मत पर बात की। उन्होंने कहा कि विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा खत्म होने के बाद आज ही शाम तक बहुमत साबित करने के लिए शक्ति परीक्षण करना होगा।