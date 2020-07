कर्नाटक के मंत्री श्रीरामुलु बोले - कोरोना से अब भगवान ही बचा सकते हैं, जवाब में शिवकुमार ने साधा निशाना

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) की तेज रफ्तार को देखकर अब आम आदमी के साथ स्वास्थ्य मंत्री भी डरकर भगवान की शरण में पहुंचने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को उस समय सामने आया जब कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कोविद-19 ( Covid-19 ) के बढ़ते मामलों को लेकर कहा है कि वायरस का फैलाव रोकना किसी के हाथ में नहीं है। सिर्फ भगवान ही हमें बचा बचा सकते ( Only god can save us ) हैं। साथ ही हमें खुद से ही सावधानी बरतनी होगी।

Corona किसी को नहीं छोड़ता

बीजेपी नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ( Karnataka Government ) में स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु ( Health Minister B Sriramulu ) ने कहा कि पूरी दुनिया में कोरोना पहले से दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। यह वायरस किसी को नहीं छोड़ता। गरीब-अमीर या किसी धर्म में भेदभाव नहीं करता। आने वाले दिनों में कोरोना के केस और बढ़ेंगे। कोरोना वायरस की रफ्तार यही रही तो स्वास्थ्य विभाग ( Health Department ) के लिए कोरोना वायरस को नियंत्रित करना संभव नहीं हैं

शिवकुमार ने Yeddyurappa Government पर बोला हमला

कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ( Karnataka Congress President DK ShivKumar ) ने गुरुवार को ट्वीट कर बीएस येदियुरप्पा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विट में लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कर्नाटक को भगवान बचा सकता है, ये येदियुरप्पा सरकार की लापरवाही की निशानी ( A sign of Yeddyurappa government's negligence ) है।

अगर येदियुरप्पा सरकार ( Yeddyurappa government's ) कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला नहीं हो रहा है तो फिर हमें ऐसी सरकार की क्या जरूरत है। यह पूरी तरह से सरकार की नाकामी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने तो लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है।

मामला शिवकुमार के हमले तक सीमित नहीं हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामालु का यह बयान की वजह से अब सरकार की किरकिरी हो रही है।

24 घंटे में आए 3176 केस

बता दें कि कर्नाटक में बुधवार को कोरोना के रिकॉर्ड 3176 केस ( Record 3176 cases ) मिले। इसके बाद राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 47 हजार 253 पर पहुंच गई है। कर्नाटक में कोरोना से 928 लोगों की मौत हो चुकी है।

भारत में 968876 कोरोना मरीज

हेल्थ मिनिस्ट्री ( Health Ministry ) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक संक्रमण के कुल केस 968876 हो गए हैं। इनमें एक्टिव केस 331146 है। संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 612815 हो गई है। वहीं मौत का कुल आंकड़ा बढ़कर 24915 हो गया है।