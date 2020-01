केरल विधानसभा में हंगामाः विधायकों ने रोका राज्यपाल का रास्ता, बुलाने पड़े मार्शल

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) को लेकर विरोध और प्रदर्शन कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। देशभर के अलग-अलग राज्यों में सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में केरल में भी बुधवार को जमकर हंगामा मचा। CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन केरल की विधानसभा ( kerala Assembly ) तक पहुंच गया।

बुधवार को केरल विधानसभा बजट सत्र के दौरान CAA के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुए। इतना ही नहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ( UDF ) के विधायकों ने राज्यपाल का रास्ता ब्लॉक कर दिया। उन्होंने नागरिकता कानून के खिलाफ और 'राज्यपाल वापस जाओ' के नारे लगाए।

विधानसभा में विधायकों की ओर से राज्यपाल को रोकने की घटना से जमकर हंगामा हो गया। सदन में ही अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

#WATCH Thiruvananthapuram: United Democratic Front (UDF) MLAs block Kerala Governor Arif Mohammad Khan as he arrives in the assembly for the budget session. CM Pinarayi Vijayan also accompanying the Governor. pic.twitter.com/oXLRgyN8Et