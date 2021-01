Kerala Congress-M नेता जोस के मणि ने राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा, लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव

नई दिल्ली। केरल कांग्रेस-एम के नेता जोस के मणि ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले को कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा है कि चूंकि मैंने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को छोड़कर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से जुड़ गया हूं। इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं राज्यसभा की सांसदी छोड़ दूं।

Kerala Congress (M) leader Jose K Mani has resigned as Rajya Sabha MP.



"Since I have shifted from United Democratic Front (UDF) to Left Democratic Front ( LDF), it's my moral responsibility to give up the MP post," Jose K Mani told ANI. (File pic) pic.twitter.com/u2Dz1BcaXn