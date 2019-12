केरल के राज्यपाल आरिफ बोले- संविधान सम्मत है CAA, खिलाफ लगे तो कोर्ट जाएं

नई दिल्ली। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को संविधान सम्मत बताया है। उन्होंने कहा कि जिन्हें लगता है कि यह संविधान के खिलाफ है तो उन्हें इस तरह के प्रदर्शनों की जगह सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए। क्योंकि चाहे कितने भी बड़े पैमाने पर हिंसा क्यों न हो जाए, इससे किसी समस्या का हल नहीं निकलता है।

आरिफ मोहम्मद खान ने केरला हाउस में मीडिया से बातचीत में हिंसक प्रदर्शन कर रहे लोगों को नागरिकता संशोधन कानून पढ़ने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अगर लोग कानून पढ़ते तो इस तरह प्रदर्शन नहीं करते।

