सुषमा स्वराज के निधन पर आंसू नहीं रोक पाए ये नेता, रुंधे गले से कहा अलविदा

नई दिल्ली। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ( sushma swaraj death ) का अचानक जाना भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बल्कि विपक्षी दलों के नेताओं को भी गमगीन कर गया। सुषमा को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे नेताओं में कुछ तो अपने आंसू नहीं रोक पाए और फफक-फफक कर रोने लगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सुषमा स्वराज ( Sushma Swaraj Death ) को अंतिम विदाई देने पहुंचे उनकी आखें नम हो गईं। इस दौरान उन्होंने सुषमा के पति कौशल स्वराज और बेटी बांसुरी से बात करनी चाही, लेकिन उनका गला रुंध गया। हालांकि कुछ समय बाद हालात सामान्य होने पर उन्होंने सुषमा के परिवार को सांत्वना दी।

#WATCH Rajnath Singh, JP Nadda, Ravi Shankar Prasad, Piyush Goyal & other BJP leaders give shoulder to mortal remains of #SushmaSwaraj as they are being taken from BJP headquarters to Lodhi crematorium in Delhi. pic.twitter.com/H72kZ3lpQw