लोक सभा चुनावः आज EVM में कैद होगा नितिन गडकरी, देवगौड़ा समेत कई दिग्गजों का भाग्य

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान के साथ ही कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो गया। 20 राज्यों की 91 सीटों पर हो रहे पहले चरण के मतदान में 15 ऐसी सीटें हैं जिन पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह, चौधरी अजित सिंह, चिराग पासवान समेत कई बड़े नेता शामिल हैं।

नितिन गडकरी

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की साख इस बार पहले चरण के चुनाव में दांव पर लगी है। गडकरी भाजपा की टिकट से नागपुर संसदीय सीट पर चुनावी मैदान में हैं। यहां गडकरी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार नाना पटोले से है। पिछले चुनाव (2014) में गडकरी ने इसी सीट से 2.5 लाख वोटों से जीत अर्जित की थी। नागपुर सीट पर भाजपा का दबदबा रहा है, लेकिन कुनबी समाज से आने वाले नाना पटोले के मैदान में उतरने से गडकरी को इस बार कांटे की टक्कर मिल सकती है।

Maharashtra: Union Minister Nitin Gadkari cast his vote at polling booth number 220 in Nagpur parliamentary constituency #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/hSrlIySwUV

एचडी देवगौड़ा

पहले चरण के मतदान में इस बार पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवगौड़ा के भाग्य का फैसला भी ईवीएम में कैद हुआ। कर्नाटक की तुमकुर सीट से इस बार वे चुनावी मैदान में हैं। एचडी देवगौड़ा का भाजपा के जीएस बासवराज से मुकाबला है। कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के तहत यह सीट जेडीएस के खाते में आई है।

राजू बनाम राजू

पहचे चरण के मतदान में एक और सीट चर्चा का विषय है वो है आंध्र प्रदेश विजय नगरम सीट। इस सीट पर राजू बनाम राजू चुनावी मैदान में है। दरअसल टीडीपी नेता अशोक गजपति राजू का सीधा मुकाबला भाजपा के पी संन्यासी राजू से है। अशोक गजपति राजू 2014 में भी इस सीट अर्जित कर चुके हैं।

जनरल वीके सिंह

पूर्व सेना प्रमुख और विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह की साख भी पहले चरण में दांव पर लगी है। दरअसल वीके सिंह दिल्ली से सटे गाजियाबाद से चुनावी मैदान में हैं। भाजपा की टिकट पर लड़ रहे वीके सिंह का मुकाबला कांग्रेस की डॉली शर्मा से है। इसके अलावा गठबंधन उम्मीदवार सुरेश बंसल के मैदान में उतरने से मुकाबले त्रिकोणीय और दिलचस्प हो गया है।

असदुद्दीन ओवैसी

भाजपा और कांग्रेस दोनों पर लगातार निशाना साधते हुए एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी लगातार तीन बार जीत कर लोकसभा पहुंच चुके हैं। एक बार फिर वे चुनावी मैदान में हैं। हैदराबाद सीट उनके लिए काफी लकी साबित हुई है। यही वजह है कि ओवैसी यहीं से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय में ओवैसी अब एक बड़ा चेहरा बन चुके है।

चिराग पासवान

अभिनय के क्षेत्र में हाथ आजमाने के बाद पिता राम विलास पासवान की राह पर निकले चिराग पासवान बिहार की जमुई सीट से चुनावी मैदान में है। हालांकि ये पहली बार नहीं है इससे पहले 2014 में लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) की टिकट पर जमुई से ही चुनाव लड़कर चिराग लोकसभा पहुंच चुके है। ये चुनाव उन्होंने 60 हजार वोटों से जीता था। इस बार चिराग का सीधा मुकाबला रालोसपा प्रत्याशी भूदेव चौधरी से है।

चौधरी अजित सिंह

आरएलडी संस्थापक चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनकी टक्कर भाजपा उम्मीदवार संजीव बाल्यान से है। इस सीट पर मुसलमान, जाटव और जाट वोट बैंक का अच्छा खासा प्रभाव है। चौधरी अजीत सिंह जाटों के बड़े नेता माने जाते हैं, हालांकि वह पिछला चुनाव मोदी लहर में हार गए थे। इस बार उन पर सबकी नजरें टिकी हैं।

#WATCH Queue of voters at a polling station in Injaram in naxal affected Sukma district #Chhattisgarh #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/kQHHb4oGSU