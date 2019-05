नई दिल्‍ली। लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण में भी पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी है। बशीरहाट संसदीय क्षेत्र में जहां टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा बम फेंकने और आगजनी की घटना सामने आई है वहीं बीरभूम से भाजपा प्रत्‍याशी अनुपम हाजरा की गाड़ी पर जाधवपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। हालांकि इस हमले में हाजरा बाल बाल बच गए।

भाजपा प्रत्‍याशी पर जानलेवा हमला

बीरभूम से भाजपा प्रत्‍याशी अनुपम हाजरा ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया है। हाजरा ने बताया कि जाधवपुर में पोलिंग बूथ नंबर 150 और 137 पर बुर्के की आड़ में प्रॉक्‍सी वोटिंग का विरोध करने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला बोला था। इस हमले में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्‍त कर दिया। इस घटना की वजह से मौके पर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। इतना ही नहीं भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन किया।

BJP MP candidate Anupam Hazra in Jadavpur: TMC goons have beaten up a BJP mandal president, a driver&attacked a car. We also rescued our 3 polling agents.TMC goons were going to carry out rigging at 52 booths. People are eager to vote for BJP but they are not allowing ppl to vote pic.twitter.com/7qlRPg73HA