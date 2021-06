मुंबई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा इसलिए है कि शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी (MVA) सरकार में मनमुटाव की खबरें कई बार सामने आ चुकी हैं। अब एक बार फिर से कुछ महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, कांग्रेस ने आगामी विधानसभा और निकाय चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दी है। इसके बाद से सियासी गलियों में हलचल मचा है।

दूसरी तरफ 2.5 साल के कार्यकाल के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बदलने की खबरों ने भी सियासत गर्मा दी है। हालांकि, शिवसेना नेता संजय राउत ने इन खबरों को खारिज किया है और कहा है कि उद्धव ठाकरे अगले पांच साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इतना ही नहीं, भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं।

यह भी पढ़ें :- महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष ने शिवसेना पर कसा तंज, पिंजरे में बंद बाघ से दोस्ती नहीं करना चाहते

संजय राउत ने कहा, यह अफवाह है कि शिवसेना के सीएम को 2.5 साल बाद बदल दिया जाएगा। जब 3 दलों ने सरकार बनाई, उन्होंने प्रतिबद्धता जताई और फैसला किया कि सीएम 5 साल के लिए उद्धव ठाकरे होंगे। अब अगर कोई इस बारे में बात करता है, तो यह झूठ और अफवाह के अलावा और कुछ नहीं है।

एनसीपी ने कहा- 25 साल सीएम रहेंगे उद्धव

कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के बयान आने के बाद महाराष्ट्र की सरकार में टूट की आशंकाएं तेज हो गई। चूंकि सजय राउत ने सामना में एक लेख में लिखा कि भाजपा लगातार झूठ फैला रही है कि महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री का कार्यकाल बांटा गया है और ढाई-ढाई साल का फॉर्म्युला था।

इसके जवाब में अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने कहा है कि उद्धव ठाकरे ही पांच साल तक सीएम रहेंगे। एनसीपी के नेता और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा, 'ऐसी कोई बात नहीं है। उद्धव ही 5 साल सीएम रहेंगे और 5 साल ही क्यों 25 साल रहेंगे।'

It's a rumour that Shiv Sena CM will be replaced after 2.5 years. When 3 parties formed govt, they committed & decided that CM will be Uddhav Thackeray for 5 years. If someone talks about this, then it is nothing but lie & rumour: Shiv Sena leader Sanjay Raut pic.twitter.com/0jYpBGpcYT