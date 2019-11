महाराष्ट्र: बीजेपी ने बुलाई विधायकों की बैठक, थोड़ी देर में शुरू होगी मीटिंग

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार गठन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सोमवार 10.30 बजे तक टाल दिया है। इस बीच खबर आ रही है कि मुंबई में बीजेपी ने पार्टी दफ्तर में विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक में शामिल होने के लिए विधायक पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी।

Maharashtra: BJP leaders arrive for a meeting of the legislators of the party, in Mumbai. #Maharashtra pic.twitter.com/TdflQIte7W