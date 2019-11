महाराष्ट्रः रायगढ़ की इमारत में हुआ भीषण विस्फोट, 3 की मौत और कई घायल

मुंबई। महाराष्ट्र में के रायगढ़ जिले के एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद एक इमारत में शुक्रवार को हुए भीषण धमाके में तीन लोगों की मौत हो गई। इस धमाके में शुरुआत में 17 मजदूरों के घायल होने की सूचना सामने आई थी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मौजूद भागड़ में एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया है। इस औद्योगिक क्षेत्र की एक इमारत में क्रिप्टजो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फैक्ट्री चलती है।

raigad Police: Three people have succumbed to injuries sustained in yesterday's explosion at the building of Cryptzo Engineering Pvt Ltd in Bhagad, MIDC Industrial Area of Raigad district. #Maharashtra