महाराष्ट्रः राज्यपाल की राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, शिवसेना चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंची

नई दिल्ली। महाराष्ट्र सियासी संकट के बीच राजभवन से बड़ी खबर सामने आई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश कर दी है। राज्पाल ने कहा है कि प्रदेश में धारा 356 लगा देनी चाहिए।

इतना ही नहीं राज्यपाल ने एनसीपी को और वक्त देने से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बनाए जाने को लेकर पहले ही काफी वक्त दिया जा चुका है। ऐसे में और वक्त की गुंजाइश नहीं बची है।

कैबिनेट मीटिंग के फैसले के बाद राज्यपाल का कदम

Shiv Sena files petition in Supreme Court challenging Maharashtra Governor's decision to not extend the time given to the party to prove their ability to form government. Advocate Sunil Fernandez has filed the plea for Shiv Sena. pic.twitter.com/vVbZqCdtH5