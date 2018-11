महाराष्ट्र में मराठाओं को मिलेगा आरक्षण, फडणवीस सरकार ने बिल को दी मंजूरी

मुंबई। आरक्षण को लेकर आजादी के बाद से ही सियासत होता रहा है। खासकर चुनाव सर पर हो तो आरक्षण पर राजनीति जमकर होती है। एक बार फिर से आरक्षण को लेकर मामला गरमाता जा रहा है। कछ समुदाय लगातार आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जिसमें महाराष्ट्र में मराठा वर्ग भी एक है। मराठाओं ने आरक्षण के लिए महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन भी चलाया जिसके बाद अब राज्य सरकार मराठाओं को आरक्षण देने के लिए तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय शैक्षणिक और समाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसलिए सरकार इस वर्ग को 'स्पेशल कैटेगरी फॉर बैकवर्ड क्लासेज' (एससीबीसी) के तहत आरक्षण देगी। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र कैबिनेट ने फैसला किया है कि मराठाओं को एससीबीसी के तहत अलग से आरक्षण दिया जाएगा। इस बाबत फडणवीस सरकार ने बिल को मंजूरी दे दी है।

We received Backward Class Commission report with 3 recommendations.

Independent reservation will be given to Maratha community in SEBC.

We've accepted the recommendations&constituted a Cabinet Sub-committee to take statutory steps for implementing them: Maharashtra CM D Fadnavis pic.twitter.com/i6vN0CHe6S