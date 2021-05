ममता बनर्जी ने तीसरी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ,जानिए बंगाल हिंसा पर क्या कहा

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) विधानसभा चुनाव में हैट्रिक जीत दर्ज करने बाद ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बुधवार को उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई।

इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी का राज कायम हो गया है। हालांकि मंत्रियों को शपथ गुरुवार 6 मई को दिलाई जाएगी। राज्यपाल ने कहा, "मैं ममता जी को उनके तीसरे कार्यकाल की बधाई देता हूं. आशा है कि शासन संविधान और कानून के नियम के अनुसार चलेगा। ममता के शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई दी।

ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर बुधवार को लगातार तीसरी बार राजभवन में शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को राज्यभवन में मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह के लिए पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, निवर्तमान सदन के नेता प्रतिपक्ष अब्दुल मन्नान और माकपा के वरिष्ठ नेता बिमान बोस को कार्यक्रम का निमंत्रण भेजा गया था। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए।

शपथ लेते ही बंगाल हिंसा पर ये बोलीं ममता

सफेद रंग की साड़ी पनहकर बंग्ला भाषा में शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने सबका अभिवादन किया और कहा कि कोरोना से बचाव के लिए तुरंत एक बैठक आयोजित की जा रही है।

इसके बाद तीन बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देंगे। बंगाल में जारी हिंसा की खबरों पर ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करती हूं। अगर किसी भी दल के व्यक्ति ने हिंसा की, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं शांति के पक्ष में हूं और रहूंगी।

Congratulations to Mamata Didi on taking oath as West Bengal’s Chief Minister. @MamataOfficial