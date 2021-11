मनीष तिवारी ने किताब में बताई मनमोहन सरकार की कमजोरी, Mumbai Attack के बाद PAK पर करना चाहिए थी कार्रवाई

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ( Manish Tiwari ) ने अपनी किताब में अपनी ही सरकार को कमजोर बताया है। दरअसल तिवारी ने किताब में मुंबई हमले ( Mumbai Attack ) के बाद कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर मनमोहन सरकार ( Manmohan Government ) की आलोचना की है।

अपनी किताब में मनीष तिवारी ने लिखा कि मुंबई हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो नहीं हुई। तिवारी ने ये भी लिखा है कि कार्रवाई न करना कमजोरी की निशानी है।

मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा कि जब किसी देश ( Pakistan ) को अगर निर्दोष लोगों के कत्लेआम करने का कोई खेद नहीं तो संयम ताकत की पहचान नहीं है, बल्कि कमजोरी की निशानी है।

26/11 को मुंबई में हुआ हमला एक ऐसा मौका था जब शब्दों से ज्यादा जवाबी कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। मनीष तिवारी ने मुंबई हमले की तुलना अमरीका के 9/11 से करते हुए कहा कि भारत को उस समय तीव्र जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी।

Happy to announce that my Fourth Book will be in the market shortly- '10 Flash Points; 20 Years - National Security Situations that Impacted India'. The book objectively delves into every salient National Security Challenge India has faced in the past two decades. Stay tuned pic.twitter.com/zuS8lDhxhH

मनीष तिवारी ने ट्वीट किया कि ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी चौथी किताब- '10 Flash Points; 20 Years - National Security Situations that Impacted India' जल्द ही बाजार में आएगी. ये किताब पिछले दो दशकों में भारत के सामने आई बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती पर है।

पहले भी अपनी पार्टी की कर चुके आलोचना

ये पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी ही पार्टी की आलोचना की हो। इससे पहले पंजाब में राजनीति अस्थिरता को लेकर उन्होंने कहा था कि जिन्हें पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें उसकी समझ ही नहीं है।

यही नहीं मनीष तिवारी ने कांग्रेस में कन्हैया कुमार की एंट्री पर भी सवाल उठाए थे।

Rahul Gandhi & Congress consistently echo the Pakistani line on every issue - Hindutva, 370 & Surgical strikes



Today as we approach the 13th Anniversary of 26/11 the Congress must tell us what or who prevented a robust response post 26/11 like we saw post Uri & Pulwama.. https://t.co/B6S0RM2PKR