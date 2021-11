TMC के विरोध प्रदर्शन के बाद BJP ने गंगाजल से सैनिटाइज किया पार्टी हेडक्वार्टर, बताया 'दूषित चोर', दिल्ली में भी धरने पर बैठे सांसद

नई दिल्ली। त्रिपुरा हिंसा ( Tripura Violence ) को लेकर बवाल जारी है। पश्चिम बंगाल ( West Bengal )के कोलकाता में बीजेपी मुख्‍यालय ( BJP Headquarter ) के सामने तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) के कार्यकताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद सोमवार को बीजेपी ने गंगाजल से बीजेपी कार्यालय को सैनिटाइज किया है।

यही नहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुछ चोर हमारे ऑफिस को दूषित करने आए थे।

हमने अपने ऑफिस को सैनेटाइज कर लिया है। वहीं TMC के कई सांसद दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की मांग पर अड़े हैं। ये सांसद शाह से समय ना मिलने के चलते उनके कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं।

Why was an appointment denied? Why is the Home Minister of this country NOT BOTHERED about the safety and security of people of this country?



Mr. @AmitShah - we deserve an answer! We urge you to immediately address the situation in Tripura. pic.twitter.com/ovpUmsRpjl