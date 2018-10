केंद्र पर बरसे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, मोदी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का बिगाड़ा माहौल

नई दिल्ली: सीबीआई में रिश्वतकांड पर जारी घमासान के बीच शुक्रवार को कांग्रेस ने देशभर में सीबीआई दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मार्च को नेतृत्व किया। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मतदाताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल करार दिया। मनमोहन सिंह ने मोदी पर केंद्रीय जांच ब्यूरो और विश्वविद्यालयों जैसे राष्ट्रीय संस्थानों का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया।

हर मोर्चे पर सरकार विफल

कांग्रेस नेता शशि थरूर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताब 'पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर : नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया' के विमोचन के अवसर मनमोहन सिंह ने कहा कि मोदी की सरकार भारत की परिकल्पना को खतरा है और उनकी बातों और वादों से मतदाताओं का भरोसा उठ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, "उनकी (मोदी) अगुवाई वाली सरकार व्यापक सांप्रदायिक हिंसा, मॉब लिंचिंग और गौ-रक्षण के आगे ज्यादातर चुप ही रहती है। हमारे विश्वविद्यालयों और सीबीआई जैसे राष्ट्रीय संस्थानों का माहौल दूषित हो गया है।" उन्होंने कहा, "आर्थिक मोर्चे पर कथित तौर पर विदेशों में पड़ा अरबों रुपये का काला धन वापस लाने के वादे जो किए गए थे, उस दिशा में कुछ नहीं हुआ। वहीं, जल्दबाजी में विमुद्रीकरण कर दिया गया। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) अर्थव्यवस्था के लिए आपदा साबित हो रही है।"

He(Modi) has spoken of being a prime minister for all Indians but the govt he presides over has mostly been silent in face of widespread communal violence , Mob lynching , cow vigilantism .Environment of our universities& national institutions like CBI has been vitiated:Manmohan Singh pic.twitter.com/IImHpRtSsf