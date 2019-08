आर्टिकल 370 हटाने के बाद महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को हिरासत में लिया गया

नई दिल्ली : जम्मू कश्मीर से आर्टिकल-370 ( Article 370 ) हटाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ( Mehbooba Mufti ) और उमर अब्दुल्ला ( Omar Abdullah ) को हिरासत में ले लिया गया है। इन दोनों को गिरफ्तार कर श्रीनगर के हरि नगर गेस्ट हाउस में रखा गया है। इससे पहले रविवार रात को पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को नजरबंद कर लिया गया था।

आर्टिकल 370 हटाने को महबूबा ने बताया काला दिन

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाने पर प्रतिक्रिया देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज भारतीय लोकतंत्र का काला दिन है। केंद्र सरकार का आर्टिकल-370 निरस्त करने का फैसला एकतरफा, गैरकानूनी और असंवैधानिक है। यह कदम भारतीय उपमहाद्वीप के लिए विनाशकारी परिणाम लेकर आएगा। जम्मू-कश्मीर के लोगों को डरा कर वह इस क्षेत्र पर अपना अधिकार चाहते हैं। कश्मीर के साथ किए गए वायदों को पूरा करने में भारत नाकाम रहा है।

What did J&K get for acceding to India? Another partition along communal lines? Our special status isn’t a gift bestowed upon us. Its a right guaranteed by the same 🇮🇳 parliament. A contract entered into by J&K leadership & India. Today the very same contract has been violated