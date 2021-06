पीएम मोदी की बैठक के बाद नेताओं के बदले सुर, महबूबा-अबदुल्ला बयानबाजी को आतुर

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ती (5 अगस्त 2019) के करीब दो साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए बीते 24 जून (गुरुवार) को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक करीब पौने चार घंटे तक चली।

इस बैठक से पहले सरकार ने कोई एजेंडा नहीं रखा था, लेकिन मीटिंग शुरू होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजेंडा और अपनी सोच को जाहिर किया। इस बैठक के बाद से अब जम्मू-कश्मीर की सियासी गलियों में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। कश्मीर के तमाम राजनैतिक दल अपने-अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के साथ ही राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की दिशा में फिर से मंथन करने लगे हैं।

यही कारण है कि पीएम मोदी के साथ हुए सर्वदलीय बैठक के बाद नेताओं के सुर बदल गए हैं। शनिवार को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा ऐलान किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी स्पष्ट किया है कि सबसे पहले जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा वापस मिले.. इसके बाद चुनावी प्रक्रिया को शुरू किया जाए। तमाम नेता बयानबाजी कर रहे हैं और अपना-अपना राग अलाप रहे हैं।

धारा 370 की बहाली तक नहीं लड़ेंगे चुनाव: महबूबा

पीएम के साथ बैठक के बाद शनिवार को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वह खुद तब तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी, जब तक कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को यह तय करना होगा कि कश्मीर के लोगों के साथ 'दिल की दूरी' समाप्त हो।

महबूबा ने अपनी पुरानी मांगों को दोहराते हुए एक बार फिर से कहा कि जबतक धारा 370 बहाल नहीं होता जाता है, तब तक वह कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन साथ ही मेरी पार्टी इस तथ्य से भी अवगत है कि हम किसी को राजनीतिक स्थान नहीं लेने देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल हुए जिला विकास परिषद (BDC) का चुनाव हमने लड़ा था। उसी तरह यदि सरकार विधानसभा चुनाव कराती है तो इसपर बैठकर पार्टी चर्चा करेगी और फिर फैसला लेगी।

Not only Mehbooba Mufti but Farooq sa'ab also said that it took 70 years for BJP to succeed in their agenda of abrogation of Article 370. We won't back off from our mission, even if it takes us 70 weeks or 70 months or more time: Omar Abdullah, National Conference