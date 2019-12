मिमी चक्रवर्ती ने किया जया बच्चन के बयान का समर्थन, हैदराबाद गैंगरेप जैसे दोषियों को तुरंत मिले दंड

नई दिल्ली। हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर के गैंगरेप-मर्डर मामले को लेकर संसद भी चिंतित है। सोमवार को संसद की कई महिला सांसदों ने हैदराबाद जैसे कांड को अंजाम देने वाले दोषियों की लिंचिंग करने और तत्काल सजा दिए जाने की पैरवी की। संसद में समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन, AIADMK सांसद विजिला सत्यनाथ, कांग्रेस सांसद एमी याग्निक और फिर तृणमूल कांग्रेस सांसद मिमी चक्रवर्ती ने दोषियों के खिलाफ खतरनाक कार्रवाई की मांग की।

राज्यसभा में जया बच्चन के 'रेपिस्ट की लिंचिंग होनी चाहिए' बयान का टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने समर्थन किया। मिमी ने कहा, "मैं उनसे सहमत हूं। मुझे नहीं लगता कि हमें बलात्कारियों को संरक्षण के साथ अदालतों में ले जाने और न्याय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। उन्हें तत्काल सजा देने की जरूरत है।"

TMC MP Mimi Chakraborty on Jaya Bachchan's statement in Rajya Sabha "rapists should be lynched" after rape & murder of veterinarian: I agree with her. I don't think we need to take rapists to courts with protection and then wait for justice. Immediate punishment is needed. https://t.co/e4aMx2MJSs pic.twitter.com/Jzn9QYl5yI

हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर के गैंगरेप-मर्डर के मामले को लेकर मिमी चक्रवर्ती बोलीं, "मैं सभी संबंधित मंत्रियों से अनुरोध करती हूं कि कृपया एक कानून को इतना मजबूत बनाएं कि कोई व्यक्ति बलात्कार करने की सोचना तो दूर, किसी महिला को गलत इरादे से देखने से पहले 100 बार सोचें।"

वहीं, समाजवादी पार्टी (सपा) की सांसद जया बच्चन ने भी कहा कि यह सिर्फ शर्म की बात नहीं है, यह बहुत ही भयावह है। जया ने कहा कि यद्यपि यह अति होगी, लेकिन महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराधों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए लिंचिंग एक मात्र उपाय होगा।

जबकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस तरह के जघन्य अपराधों से निपटने के लिए अतीत में कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन क्रूरता के ऐसे कार्यों के खिलाफ समाज के लोगों के लिए उठ खड़े होने का समय है।

Rajya Sabha MP Jaya Bachchan: If you have not been able to provide security then leave it to the public to give judgement. Those who failed to provide security and those who committed the crime should be exposed in public, & then let people decide. https://t.co/bYMvOB1Ulh pic.twitter.com/khx6Zf4OvJ