Mumbai Cruise Ship Drugs Case: नवाब मलिक का फडणवीस को चैलेंज- साबित करें मेरे अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, 70 हजार रुपए का शर्ट पहनते हैं वानखेड़े

नई दिल्ली। मुंबई ड्रग मामले ( Mumbai Cruise Ship Drugs Case ) राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने मंगलवार को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने समीर वानखेड़े और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाए।

मलिक ने एक बार फिर मुंबई क्रूज ड्रग्‍स मामले को लेकर एनसीबी के मुंबई जोन के चीफ समीर वानखेड़े के साथ बीजेपी पर भी हमला बोला है। उन्‍होंने महाराष्‍ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर लिया है। मलिक ने देवेंद्र फडणवीस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उनका अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं है। यही नहीं उन्होंने फडणवीस को चैलेंज दिया कि वे अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों को साबित कर के दिखाएं।

As per information available with me, as soon as Wankhede (Sameer Wankhede) joined this dept, he raised his private Army. Kiran Gosavi. Manish Bhanushali, Fletcher Patel, Adil Usmani, Sam D'Souza are all the players in that private Army: Maharashtra Minister Nawab Malik pic.twitter.com/arg622PD02