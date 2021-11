देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, बोले- दिवाली बाद फूटेगा बड़ा बम, दूंगा नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के सबूत

नई दिल्ली। मुंबई क्रूज शिप ड्रग मामले ( Mumbai Cruise Ship Drub Case ) पर अब सियासी रंग चढ़ता जा रहा है। एक तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ( Nawab Malik ) लगातार इस मामले में बीजेपी पर आरोप लगा रहा है तो वहीं अब बीजेपी ( BJP ) ने भी नवाब मलिक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

दरअसल ड्रग केस विवाद के बीच नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) के ड्रग माफियाओं के साथ संबंधों को लेकर हमला बोला। इस हमले के जवाब में अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार सामने आया है। फडणवीस ने कहा है कि वे दिवाली के बाद बड़ा बम फोड़ेंगे। उन्होंने दावा किया है कि वे दिवाली के बाद नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के सबूत देंगे।

Those who have relations with the Underworld should not speak about me. I will present evidence of Nawab Malik's relations with the Underworld. I am waiting for Diwali to pass: Former Maharashtra CM and BJP leader Devendra Fadnavis pic.twitter.com/bCQ0JhwUe5