नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक बार फिर मुश्किल में हैं। नवाज शरीफ पर भारत में करोड़ों रुपये का काला धन जमा करने का आरोप लगा है । शरीफ पर 4.9 अरब डॉलर (करीब 328 अरब रुपए) की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। एक निजी न्यूज चैनल ने NAB की तरफ से जारी बयान के हवाले से बताया है कि ब्यूरो के चेयरमैन ने मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इस घटना का वर्ल्ड बैंक के माइग्रेशन ऐंड रेमिटंस बुक 2016 में भी जिक्र है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में इसपर विस्तार से नहीं दिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रकम को भारतीय वित्त मंत्रालय में जमा कराया गया, नतीजतन भारत का फॉरन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया और पाकिस्तान को इससे काफी नुकसान हुआ।

Pakistan's National Accountability Bureau (NAB) has ordered an inquiry against former prime minister Nawaz Sharif and others for allegedly laundering $4.9 billion to India: Pakistan Media pic.twitter.com/RmDhdVw5Va