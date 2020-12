Farmer Protest को सिद्धू का समर्थन, बोले- अब तख्त गिराए जाएंगे, ताज उछाले जाएंगे'

नई दिल्ली। कृषि कानून ( protest against agricultural law ) को लेकर किसानों का आंदोलन ( Farmer Protest ) जारी है। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ( Navjot Singh Sidhu ) ने किसानों का समर्थन किया है। सिद्धू ने कहा कि आज किसानों की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। पूर्व क्रिकेटर ने एक ट्वीट में कहा कि आज भारत का वास्तविक बहुसंख्यक अपनी शक्ति का एहसास करा रहा है। इसके साथ ही किसानों के प्रदर्शन से देश में विविधता में एकता का भाव पैदा हो रहा है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ( Navjot Singh Sidhu ) लंबे समय बात देश की राजनीति में सक्रिय दिखाई दिए है।

Today, India’s true majority is flexing its muscle. Kisan movement is building unity in diversity, it is the spark of dissent which ignites & unites the whole country in a Single Mass Movement above Caste, Colour & Creed. The “Farmer Roar”, has reverberated world-over ... pic.twitter.com/lKtf7746BF

किसानों की हुंकार आज पूरी दुनिया सुन रही

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि किसान आंदोलन के रूप में ये जो असहमति की चिंगारी फूटी है यह पूरे देश को एक मंच पर लाकर खड़ा कर देगी। यह वो विविधता में एकता है, जिसमें सभी जाति, धर्म, रंग और नस्ल के लोग एक सूत्र से बंधे नजर आते हैं। यही वजह है कि किसानों की हुंकार आज पूरी दुनिया सुन रही है। यही नहींं पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो मैसेज के माध्यम से सिद्धू एक बार अपने चिर परीचित शायराना अंदाज में नजर आए हैं। सिद्धू ने एक शायरी में कहा कि, "भट्ठी को दूध पर रखो तो उसका उबलना निश्चित है...और किसानो में रोष और आक्रोश जगा दो तो सरकारों का तख्त ओ ताज उलटना निश्चित है। दरबार ए वतन में जब एक सब जाने वाले जाएंगे... कुछ अपनी मौत को पहुंचेंगे कुछ अपनी सजा को पाएंगे।" सिद्धू ने कहा कि ए खाक नशीनों उठ बैठो, अब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे।

There is a norm, that those who disagree with the Government are branded anti-national & delegitimised when they fight for their Rights ... This time, they are up against a Mass Movement of 70 percent India & not individuals ... this uprising threatens there dictatorial regime !! pic.twitter.com/frBpeuRu4j