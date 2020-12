Farmer Protest: किसानों और सरकार की बातचीत में नहीं निकला समाधान, अब 9 दिसंबर को होगी वार्ता

नई दिल्ली। कृषि कानूनों ( Agricultural laws ) को लेकर किसानों और केंद्र सरकार ( Central Government ) के बीच पांचवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। कई घंटे तक चली वार्ता के दौरान सरकार ने कानूनों में संशोाधन ( Amendment of laws) का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसानों ने उसको खारिज कर दिया। किसानों ने साफ कर दिया कि तीनों कानूनों की वापसी और MSP पर कानून से कम में कोई समझौता नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार ने किसानों से कुछ समय मांगा है। अब 9 दिसंबर को दोनों के बीच एक बार फिर बातचीत होगी।

#UPDATE : It was decided at the meeting that the next round of talks between farmer leaders and central government to be held on December 9th, on the request of all stakeholders. #FarmLaws2020 pic.twitter.com/PprJ5YyPVV

आठ दिसंबर को भारत बंद के फैसले लेकर कोई बदलाव नहीं

बैठक के बाद किसान नेताओं ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने 9 दिसंबर को एक प्रस्ताव भेजने को कहा है। जिस पर चर्चा के बाद ही अगले दौर की बातचीत होगी। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार एक प्रस्ताव तैयार करके हमें देगी। सरकार ने कहा है कि वो पहले राज्यों से भी सुझाव लेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी चर्चा हुई, जिसको लेकर कानून बनाने की मांग की गई। इसके साथ ही हमनें कृषि कानूनों की वापसी से कम पर कोई समझोता न होने की बात कही। आठ दिसंबर को भारत बंद के फैसले पर राकेश टिकैत ने कहा कि इसको लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Govt will prepare a draft & give us. They said that they'll consult the states too. Discussions were held on MSP too but we said that we should also take up laws & talk about their roll back. Bharat Bandh (on 8th Dec) will go on as announced: Rakesh Tikait, Bharatiya Kisan Union pic.twitter.com/1NvZC31MT7